Simit yemediler kardeşlerini mutlu ettiler

Daha sonra alınan malzemeler ile öğrencilerin yazdığı mektuplar okul idaresi tarafından kardeş okula ulaştırıldı.

Ailelerin de önemli destek verdiği projeyle kırsaldaki öğrenciler için kıyafet, oyuncak, kırtasiye, temizlik ve ilk yardım malzemeleri alındı.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulun öğrencileri, "Sanki simit yedim" sloganı ile kumbaralarda biriktirdikleri paralarla ilkokul öğrencilerine oyuncak, kırtasiye, kıyafet, temizlik ve ilk yardım malzemeleri temin etti.

Duyarlı öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren Yücegök, "Okulu ziyaret edip fotoğraflar aldık. Bunları öğrencilerimize gösterdik. Hepsi çok etkilendi. Kardeşleri için bir şeyler yapmak istediler. Sınıf kumbaraları oluşturduk. Her öğrenci günlük gönlünden koptuğu kadar para attı. Ayrıca velilerimiz de giysiler aldı. Hikaye kitabından diş fırçasına kadar gönderildi. Kumbaradan çıkan paralarla okulun ve öğrencilerin ihtiyacı olanları aldık." dedi.

Yücegök, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlıkları ile Dulkadiroğlu Belediyesine de destekleri için teşekkür etti.

