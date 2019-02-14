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Simit yemediler kardeşlerini mutlu ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulun öğrencileri, "Sanki simit yedim" sloganıyla kumbaralarda biriktirdikleri paralarla ilkokul öğrencilerine oyuncak, kırtasiye, kıyafet, temizlik ve ilk yardım malzemeleri aldı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulun öğrencileri, "Sanki simit yedim" sloganı ile kumbaralarda biriktirdikleri paralarla ilkokul öğrencilerine oyuncak, kırtasiye, kıyafet, temizlik ve ilk yardım malzemeleri temin etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında, Ayser Çalık Ortaokulu idarecilerince, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Baydemirli Başpınar İlkokulu kardeş okul seçildi.

İdareciler, daha sonra okullarında kardeş okul panosu oluşturup sınıflara kumbara dağıttı.

Öğrenciler, proje kapsamında "Sanki simit yedim" sloganı ile harçlıklarından ayırdıkları paraları dağıtılan kumbaralarda biriktirdi.

Ailelerin de önemli destek verdiği projeyle kırsaldaki öğrenciler için kıyafet, oyuncak, kırtasiye, temizlik ve ilk yardım malzemeleri alındı.

Daha sonra alınan malzemeler ile öğrencilerin yazdığı mektuplar okul idaresi tarafından kardeş okula ulaştırıldı.

Ayser Çalık Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sabiha Yücegök, öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin desteğiyle temin edilen malzemeleri teslim etmenin ve çocuklarda mutluluğu görmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Duyarlı öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren Yücegök, "Okulu ziyaret edip fotoğraflar aldık. Bunları öğrencilerimize gösterdik. Hepsi çok etkilendi. Kardeşleri için bir şeyler yapmak istediler. Sınıf kumbaraları oluşturduk. Her öğrenci günlük gönlünden koptuğu kadar para attı. Ayrıca velilerimiz de giysiler aldı. Hikaye kitabından diş fırçasına kadar gönderildi. Kumbaradan çıkan paralarla okulun ve öğrencilerin ihtiyacı olanları aldık." dedi.

Yücegök, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlıkları ile Dulkadiroğlu Belediyesine de destekleri için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Okul öğrenci yardım

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