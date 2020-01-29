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"Simitçi abla"dan depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 9 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Kızbes Doğan, bir günlük kazancını depremzedelere bağışlayacak

İSTANBUL (AA) - METİN TOKGÖZ - Kadıköy'de 9 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Kızbes Doğan, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle, bir günlük kazancını depremzedelere bağışlama kararı aldı.

"Simitçi abla" olarak tanınan Doğan, her sabah saat 05.00'te Göztepe D-100 Karayolu kenarında tezgahının başına geçiyor.

Depremzedelere destek amacıyla bir günlük gelirini bağışlama kararı alan Doğan'a, durumdan haberdar olan müşteriler de para üstü almayarak katkıda bulunuyor.

Kızbes Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Depremzedelere Türkiye'nin her yanından yardım yapıldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"1999 depremini ben de evimde yaşadım. Ben ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Elazığ ve Malatya’daki depremi duyunca etkilendim. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Deprem nedeniyle tüm Türkiye birlik oldu. Bende depremzedelere bir nebze olsun yardımcı olabilmek için bir günlük gelirimi Türk Kızılayı veya AFAD aracılığıyla bağışlayacağım. Türkiye birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz böyle güçlü olduğumuz sürece Allah’ın izniyle bizi kimse yıkamaz. Güçlüyüz, azimliyiz, çalışkanız. Bazı vatandaşlar da para üstü almayarak yardımcı oluyor."

Simit alan Gülbahar Süme adlı vatandaş, "Her sabah simidimi Kızbes abladan alırım. Bu davranışından etkilendim. Durumu arkadaşlarıma da söyledim. Simitlerini buradan almalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

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