Simitçi dükkanına dalan otomobilden dakikalarla kurtuldular

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şerit değiştirerek önüne kıran otomobile çarpmamak için kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü, simitçi dükkanına daldı. Masalarda oturan müşterilerin kazadan hemen önce kalkmaları, faciayı önledi.

Kaza Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Köprü istikametinden imam hatip lisesi istikametine seyir halindeki Fatma B. K. idaresindeki 07 LS 844 plakalı otomobil, AKM kavşağını geçtiği sırada aniden önüne kıran Hayri O.’nun kullandığı 07 JB 760 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca bir iş yeri önündeki kaldırıma çıktı. Otomobil, iş yerinin önünde bulunan ve saniyeler önce insanların oturduğu masa ve sandalyelere çarparak durabildi.

Kaza anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce kalkan müşterilerin araca binip gitmeleriyle birlikte kazanın yaşanması, otomobilin hızlı olması nedeniyle önüne otomobil kırınca duramayarak kaldırıma çıkması, otomobilden inen kadın sürücünün önüne kıran otomobile doğru hızla koşup kapısını açması ve yaşanan kargaşa anı yer alıyor.