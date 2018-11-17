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"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, hayırseverlerden topladığı bağışlar ile Hatay'daki Suriyeli yetim çocuklara kıyafet yardımında bulundu

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, hayırseverlerden topladığı yardımlar ile kıyafet hediye ettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de düzenlediği örnek çalışmalarla ve "simitçi Erkan" olarak tanınan 42 yaşındaki Ayhan, Suriyeli yetim çocukları da unutmadı.

Çocuklar için Almanya'da düzenlediği kampanyada, hayırseverlerden yardım toplayan Ayhan, bunları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı ekipler aracılığıyla Avrasya mülteci kampındaki çocuklara ulaştırdı.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sığınan yetimler için Almanya'da düzenledikleri kampanyanın geliri ile 30 yetim çocuğa kıyafet alışverişi yaptığını söyledi.

Yetim çocuklara destek olmak ve sahip çıkmak için yardım çalışmalarına devam edeceğini belirten Ayhan, "Kocaeli'den bin 200 kilometre yol gelerek buradaki yetim çocukların yüzlerini güldürmek istedim. Yetim ayırt etmeksizin çocukların yüzünü güldürmek için Almanya'da bir kampanya düzenledim. Avrasya mülteci kamplarından getirttiğimiz çocuklarımızı alıp mağazaya getirdik ve giyimlerini sağladık." diye konuştu.

Yaşları 3 ile 15 arasında değişen 30 yetim çocuğun giyim ihtiyacını karşıladığını kaydeden Ayhan, çocukların yüzlerinde oluşan mutluluğun her şeye değeceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Simitçi Erkan Ayhan Suriyeli çocuklar

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