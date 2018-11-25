"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimleri sevindirdi

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Almanya'daki hayırseverlerden topladığı bağışlarla Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriyeli yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlara yönelik Kocaeli'de örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 42 yaşındaki Ayhan, Suriyeli yetim çocuklar için de kampanya düzenledi.

Kampanya ile Almanya'daki hayırseverlerden yardım toplayan Ayhan, bunları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı ekipler aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

- "300 çocuğu giydirdik"

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanının çoğunu hayır işlerine ayırdığını söyledi.

Erkan Ayhan, "Almanya'da toplanılan paralarla burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi giydirdik. Toplam 300 yetim çocuğumuza giyim yardımında bulunduk. Suriyeli yetimlere yardım yapmaya devam edeceğim. Kardeşlerim bu kış üşümesinler dedim ve bu düşünceyle yola çıktım. Eğer yardımda bulunacak kişiler bulamazsam gider simitlerimi satar, gelir yardımda bulunurum. Bu hayırlı işe vesile olan Almanya'daki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

