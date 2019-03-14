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'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bulunan ve polyesterden yapılan 'Simitçi Heykeli'nin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bulunan ve polyesterden yapılan 'Simitçi Heykeli'nin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Heykelin elinde simit olmadığını fark edenler, olaya tepki gösterdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu heykeller, Muğla'nın 'kültür- sanat kenti' markasını pekiştiriyor. Büyük emek gösterilerek, yapılan esere zarar verenleri kınıyorum" dedi.
Menteşe Belediyesi'nce 'Yeşil Alanlarının Temalandırılması Projesi' kapsamında, ilçe merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nın önüne 'Simitçi Heykeli' yapıldı. Heykelin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler, heykelin elinde simit olmadığını fark edince tepki gösterdi. Leman Korkmaz (28), "Fotoğraf çektirmeye geldiğimiz zaman simidin koparıldığını gördük. Büyük üzüntü yaşadık. Zarar verenler, emek hırsızıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor; çünkü heykel kötü görünüyor" dedi.
Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş de heykele zarar verilmesine tepki gösterip, kenti zenginleştiren heykellerin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Gümüş, "Kültür turizminin ön plana çıktığı ilçe merkezini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, heykelleri görünce belediyemizi ziyaret ederek, teşekkür ediyor. Bu heykeller aynı zamanda Muğla'nın 'kültür- sanat kenti' markasını da pekiştiriyor. Büyük bir emek gösterilerek, yapılan bu esere zarar verenleri kınıyorum. Bunu yapanları bilinçli bulmuyorum. Sanata böyle mi sahip çıkacağız? Kenti zenginleştiren heykellerimizin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar

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