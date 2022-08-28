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Simitçide oturan kadına iğrenç taciz! Pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi

28.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 22 yaşındaki S.K isimli kadın, simitçide oturduğu sırada taciz edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi S.K'ya cinsel organını gösterdi. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalkmak istedi. Şikayetçi olduğunu ve tacizcinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağını söyleyen S.K., "Panikleyip kaçtım. Çok korktum ve psikolojim iyi değil, çok fazla sarsıldım" şeklinde konuştu.

Simitçide oturan kadına iğrenç taciz! Pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi

Konya''da bir kişi simitçide oturan kadına, cinsel organını gösterip taciz etti. Olay, Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Simitçide kahvaltı yapan S.K. adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalkmak istedi. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu.

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Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.

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"ÇOK KORKTUM"

Olayı anlatan S.K., çok korktuğunu ve kendisini taciz eden kişinin bulunmasını istediğini belirterek, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynı kişiyi hastaneden çıkarken de görmüştüm. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Pastaneye oturduğumda ise birkaç kez apartmana girip çıktığını gördüm. İlk başta kendisinin orada oturduğunu düşünerek önemsemedim. Birkaç dakika sonra ise bana bakarak cinsel organına dokunduğunu fark ettim. Çok korktum. Bir şey diyemedim. Oturduğum masadan kalktım.

"BULUNUP CEZA ALMASI İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Pastane çalışanı benim paniklediğimi görünce ne olduğunu sordu. Paniklediğim için bir şey olmadığını söyledim fakat çalışan kişi bir şey olduğunu fark ederek apartman girişine yöneldi. O sırada ise bu kişinin bisikletine binerek uzaklaştığını gördüm. Bu kişinin bulunup ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şikayetçiyim. Bu insanların rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesini istemiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Simitçi Konya taciz
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