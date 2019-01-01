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Simitçilikten şampiyonluğa

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

ATLETİZM sporuna başladığı çocukluk yıllarından itibaren simit satıp garsonluk yaparak ailesinin geçimine katkı sağlayan yürüyüş milli takım sporcusu Şahin Şenoduncu (24), kazandığı Balkan şampiyonluğunun ardından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu elde edip, annesine sözünü verdiği evi satın almayı hedefliyor.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ATLETİZM sporuna başladığı çocukluk yıllarından itibaren simit satıp garsonluk yaparak ailesinin geçimine katkı sağlayan yürüyüş milli takım sporcusu Şahin Şenoduncu (24), kazandığı Balkan şampiyonluğunun ardından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu elde edip, annesine sözünü verdiği evi satın almayı hedefliyor. Balıkesir'de oturan Şahin Şenoduncu, ailesinin atletizme başlayan arkadaşına 'göz kulak olması' uyarısıyla gittiği antrenmanlarda tartan piste ilk adımını attı. Arkadaşından etkilenerek atletizme başlayan Şahin Şenoduncu, 13 yaşında katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında ikincilik elde etti. Daha sonra altın madalya kazanmak için daha fazla çalışan Şenoduncu, 14 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Şahin Şenoduncu, 16 yaşında yürüyüş milli takımına seçildi. Ekonomik sıkıntılar yaşayan ailesine destek olmak için antrenman ve okulundan arta kalan zamanlarda simit satıp, yaz aylarında da garsonluk yapan Şahin Şenoduncu, annesine daha rahat yaşam olanağı sunma hayaliyle şampiyonalara hazırlandı. 8 YILDIR MİLLİ TAKIMDA Yürüyüş milli takım formasını 8 yıldır giyen Şahin Şenoduncu, Türkiye şampiyonalarında kırdığı rekorun yanı sıra, 2012 ve 2015'te Balkan şampiyonu oldu. Balkan şampiyonasında 4 kez gümüş madalya kazanan Şahin Şehnoduncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışmayı hedefliyor. Milli sporcu, 20 kilometre etabında bu yıl katılacağı Avrupa ve dünya şampiyonalarının hazırlıklarına devam ediyor. 'ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN ŞAMPİYON OLDU' Atletizmle tanışmasına vesile olan arkadaşı kısa süre sonra sporu bırakmasına rağmen kendisinin hayallerine adım adım ulaştığını vurgulayan Şahin Şenoduncu, "2006 yılında arkadaşımın tavsiyesiyle atletizme başladım. Saha kenarında boş durmaktansa antrenmanlara katıldım. Arkadaşım yalnız kalmasın diye yürüyüş takımında çalışıp, şampiyonalara katıldım. İlk senemde ikinci oldum. Sonraki sene 21 yıldır kırılmayan Türkiye rekorunu kırarak, şampiyon oldum. Sonrasında benim rekorum da kırıldı. 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Sonraki yıllarda milli takımla Balkan şampiyonu olup, çok sayıda Türkiye şampiyonluğu yaşadım" dedi. 'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HEDEFİM ANNEME EV ALMAK' Atletizme başladığı çocukluk yıllarında çalışarak annesine maddi destek sağladığına değinen Şahin Şenoduncu, hayallerini şöyle anlattı: "Maddi durumum iyi değildi. Simit sattım, yaz aylarında garsonluk yaptım. Milli takım kamplarında çok çalıştım. Hedeflerim büyüdü. Hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanıp anneme sözümü yerine getirmek istiyorum. Küçüklüğümden beri hedefim anneme ev almak. Çok çalışmam, çok yol katetmem lazım. Hayallerimi gerçekleştireceğim" diye konuştu. 'HEDEF OLİMPİYAT' Bu yıl Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Şahin Şenoduncu, "Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak istiyorum. Dünya şampiyonası kotası almak için öncesinde martta bir yarışa katılacağım. O yarışta başarılı olmam gerekiyor. Doha'daki dünya şampiyonasında madalya kazanıp, olimpiyat kotasını hedefliyorum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışmak" dedi.

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