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Simpson kehanetleri harekete geçti! Beyrut patlamasını da bildi mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 10:33 | Son Güncelleme

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasını, koronavirüs, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren dizinin Beyrut'ta dün yaşanan patlamayı da bildiği iddia ediliyor.

Simpson kehanetleri harekete geçti! Beyrut patlamasını da bildi mi?

19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Simsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı. 12 yıl önce yayınlanan bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” ifadelerini kullanıyor.

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Simpson hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmaya başladı. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor.

Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları yapıyor.

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

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Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli var.

1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor.

Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”

Jim’in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: “Kripto para birimlerinden bahsederken ‘Cryptocurrency’ kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını… Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir.”

Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa’nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11’i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor.

1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması.

Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.

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