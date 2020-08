Simpson kehanetleri harekete geçti! Beyrut patlamasını da bildi mi?

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli var.

1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor.

Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”

Jim’in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: “Kripto para birimlerinden bahsederken ‘Cryptocurrency’ kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını… Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir.”