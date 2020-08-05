Simpson kehanetleri harekete geçti! Beyrut patlamasını da bildi mi?

19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Simsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı. 12 yıl önce yayınlanan bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” ifadelerini kullanıyor.

Simpson hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmaya başladı. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor.

Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları yapıyor.

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.