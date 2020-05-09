Simpsonlar ile ilgili 'katil arı' iddiası!

Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisinde bu sefer de Amerika’da ortaya çıkan “Vespa mandarinia” adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarını gösteren bir bölümün yer aldığı iddia edildi. Söz konusu bölümde bal arılarının 3 katı büyüklüğündeki 5 santimetre boyutundaki arılar ABD’ye geldikten sonra paniğe yol açıyor. Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak dizi karakteri Dr. Hibbert’dan ‘bir hastalığa çare bulmasını’ istediği görülüyor ve doktor tek çarenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan tehlikeli katil arıları yanlışlıkla serbest bırakıyor.

ABD'DE GÖRÜLDÜ, BOYU 5 CM



Bir Simpson hayranının sosyal medya hesabından yaptığı , 1993 yılında yayınlanan bölümde tıpkı bu bölüm bittiğinde devam ettiğimiz gibi, ondan neredeyse hiçbir şey öğrenmeyin ve sonra daha fazla aptalca olan bir şey yapmaya devam edin” açıklamasına dizi yazarı Bill Oakley “Aynen” diyerek cevap verdi.