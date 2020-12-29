Sims 4 hileleri ile oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz! İşte en iyi Sims 4 hileleri

Sims 4 oyunu bir döneme damga vursa da hala birçok kişi tarafından oynanıyor. Oyun, günlük hayatından sıkılanları ve 'farklı bir ben' olmak isteyenleri kendisine çekiyor. Çünkü oyunda bir karakter yaratıyor ve o karakter ile koskocaman bir dünyada yaşamaya, bu dünyaya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu dünyada ufak tefek hileler yapmak da mümkün. Böylece oyunda çok farklı noktalara gelebiliyor, 'farklı bir ben' olmaktan 'istediğiniz bir ben' olmaya doğru yola çıkıyorsunuz. Hamilelik döneminin dahi yaşandığı oyunda, kariyer / career hileleri, skill / yetenek hileleri, ihtiyaç hilesi, ölüm hilesi ve ilişki hilesi dahi yapılabiliyor. Hatta ve hatta Sims 4 hileleri para dahi kazandırıyor. Peki bu hileler ne mi? İşte The Sims 4 hileleri. SİMS 4'ÜN TÜM HİLELERİ KARŞINIZDA The Sims 4 hileleri, oyunculara çeşitli koşullarda avantaj sağlarken aynı zamanda oyundan daha fazla zevk almalarına imkan tanıyor. Fakat bu noktada sadece The Sims 4 oyuncuları için durum daha eğlenceli bir hale gelmiyor. Sims 4 get famous hileleri de Sims 4 hileleri ile ortak olduğu için Sims 4 get famous oyuncuları da hilelerden yararlanabiliyor.

Sims 4 Para Hileleri The Sims 4 hileleri para dahi kazandırıyor demiştik. Sims 4 dünyasında paraya ulaşmanın farklı yolları olsa da hileler ile de oyunun en zengini olmanız mümkün. 1,000 Simoleon verir - kaching

1,000 Simoleon verir rosebud

50,000 Simoleon verir - motherlode

Girilen sayı ailenin bütçesi olur - Money {sayı}

Araziler ücretsiz satın alınır - FreeRealEstate {on/off} Sims 4 Eşya Hileleri Nesneleri istediğiniz yerlere yerleştirin - bb.moveobjects

Tüm kariyer ödüllerini açar - bb.ignoregameplayunlocksentitlement

Nesnelerin boyutunu artırır - Shift + ]

Nesnelerin boyutunu azaltır - Shift + [

Satın alma kataloğunda genellikle erişilemeyecek gizli ögeleri gösterir - bb.showhiddenobjects

İstediğiniz yerde ögeler oluşturun- bb.enablefreebuild Sims 4 Skill / Yetenek Hileleri Bu hileler, Sims 4 yeteneklerinizi (skill) ileri seviyeye taşıyabilir. Böylece oyun daha eğlenceli ve daha zevkli bir hale gelebilir. Ancak isterseniz yetenek seviyenizi 1 ila 9 arasında değiştirebilirsiniz. Bunun için 10 yerine, istediğiniz sayıyı yazmanız yeterli. Oyunculuk yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Acting 10

Arkeoloji yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Archaeology 10

Pişirme yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Baking 10

Bowling yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Skill_Bowling 5

Aşçılık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10

Dans etme yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Minor_Dancing 5

DJ yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_DJ 10

Karizma yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Charisma 10

Komedi yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Comedy 10

Balık tutma yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Fishing 10

Fitness yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Skill_Fitness 10

Bahçıvanlık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Gardening 10

Çiçek düzenleme yeteneğini artırır- statistic_skill_AdultMajor_FlowerArranging 10

Gurme aşçılık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10

Gitar çalma yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Guitar 10

El işlemeciliği yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Handiness 10

Mantık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Logic 10

Yaramazlık (Fesatlık / Şeytanlık) yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Mischief 10

Ressamlık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Painting 10

Ebeveynlik yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Parenting 10

Yazarlık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Writing 10

Fotoğrafçılık yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Photography 10

Piyano yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_Piano 10

Video oyun oynama yeteneğini artırır - stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10

Sims 4 Kariyer / Career Hileleri Yazar mı olmak istiyorsunuz? Hayellerinde hep 007 James Bond olmak mı vardı? Bunu Sims 4'te gerçekleştirebilir, hileler ile istediğiniz kariyerde sıçrama yapabilirsiniz. Bu hilelerden bazıları; Astronot kariyerinde terfi - careers.promote Astronaut

Suç dünyasında terfi - careers.promote Criminal

Aşçı kariyerinde terfi - careers.promote Culinary

Eğlence sektöründe terfi - careers.promote Entertainer

Ressamlık kariyerinde terfi - careers.promote Painter

Gizli Ajan kariyerinde terfi - careers.promote SecretAgent

Teknoloji Gurusu kariyerinde terfi - careers.promote TechGuru

Yazarlık kariyerinde terfi - careers.promote Writer Sims 4 İhtiyaç Hilesi Sims 4'te her şey var derken, gerçek anlamda her şeyden bahsediyoruz. Buna Sims'inizin ihtiyaçları da dahil. Oyunda bu ihtiyaçları gidermeniz şart. Fakat küçük hileler ile bu ihtiyaçların büyük bir kısmını sorun olmaktan çıkartabilirsiniz. Güdüleri fuller - sims.fill_all_commodities

Sim'in mesane ihtiyacını fuller - fillmotive motive_Bladder

Sim'in enerji ihtiyacını fuller - fillmotive motive_Energy

Sim'in eğlence ihtiyacını fuller - fillmotive motive_Fun

Sim'in açlık ihtiyacını fuller - fillmotive motive_Hunger

Sim'in hijyen ihtiyacını fuller - fillmotive motive_Hygiene

Sim'in sosyallik ihtiyacını fuller - fillmotive motive_Social

Sims 4 Ölüm Hilesi 'Ölmek mi?' diye sorabilirsiniz. Evet, Sims 4'te tıpkı birçok oyunda olduğu gibi ölüm hilesi mevcut. Hem de ölümün farklı çeşitleri karşınıza çıkabiliyor bu noktada. Hilelerin arasında ilginçtir ki utanarak ölmek dahi var. Sims, elektrikli eşya tamir ederken ölür - sims.add_buff buff_death_electrocution_warning

Sims, egzersiz yaptıktan sonra ölür - sims.add_buff buff_death_elderexhaustion_warning

Sims beş saat içinde utanarak ölür - sims.add_buff buff_mortified

Sims bir gün içinde açlıktan ölür - sims.add_buff buff_motivies_hunger_starving

Sims ölümsüz olur - death.toggle true

Sims tekrar ölümlü hale gelir - death.toggle false Sims 4 İlişki / Relationship Hilesi Keşke gerçek hayatta da karşımıza çıksa, hayat bayram olsa diyeceğimiz hilelerde sıra. Bu hileler ile dostluğunuzu pekiştirebilir, romantizmi artırabilirsiniz. Tabii bu noktada sadece aşk ve romantizm aklınıza gelmesin. Evcil hayvanınız ile olan bağınızı da artırmanız mümkün. Hatta 100 sayısını eksi bir sayıyla değiştirirseniz bağınızı azaltabiliyorsunuz ancak buna gönlümüz pek razı gelmiyor. Çünkü sevgi güzel şey, ümitli şey!

Sim'i herkese tanıtır - relationship.introduce_sim_to_all_others

2 Sim arasında dostluğu artırır (-100 ile azaltılabilir) - modifyrelationship Sim’in Ad Soyadı Diğer Sim’in Ad Soyadı 100 LTR_Friendship_Main

2 Sim arasında romantizmi artırır (-100 ile azaltılabilir) - modifyrelationship Sim'in Adı Soyadı Diğer Sim'in Adı Soyadı 100 LTR_Romance_Main

Sim ile evcil hayvanı arasındaki dostluk artar - modifyRelationship Sim'in Adı hayvanın adı 100 LTR_SimtoPet_Friendship_Main Sims 4 hamilelik / Pregnancy Hilesi Sims 4 hamilelik hilesi belki de en çok merak edilen hilelerden biri oluyor. Evet, Sims 4'te hamilelik hileleri de bulunuyor. Zira ufak çaplı bir dünyayı simüle eden Sims 4'te hayata dair her şeyin bulunması kadar normal bir şey olamaz. Ancak bu anlamda sansür kaldırma da oyuncuların aklına geliyor. Sansür kaldırmak için Sims 4'te maalesef herhangi bir hile kodu bulunmuyor. Bunun için ekstra modlar gerekiyor. İlk üç aylık dönemde Sim hamile olur - sims.add_buff buff_pregnancy_trimester1

İkinci üç aylık dönemde Sim hamile olur - sims.add_buff buff_pregnancy_trimester2

Üçüncü üç aylık dönemde Sim hamile olur - sims.add_buff buff_pregnancy_trimester3

Sim hamile kalır - sims.add_buff buff_pregnancy_inlabor