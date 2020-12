Sims 4 hileleri ile oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz! İşte en iyi Sims 4 hileleri

Sims 4 oyunu bir döneme damga vursa da hala birçok kişi tarafından oynanıyor. Oyun, günlük hayatından sıkılanları ve 'farklı bir ben' olmak isteyenleri kendisine çekiyor. Çünkü oyunda bir karakter yaratıyor ve o karakter ile koskocaman bir dünyada yaşamaya, bu dünyaya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu dünyada ufak tefek hileler yapmak da mümkün. Böylece oyunda çok farklı noktalara gelebiliyor, 'farklı bir ben' olmaktan 'istediğiniz bir ben' olmaya doğru yola çıkıyorsunuz. Hamilelik döneminin dahi yaşandığı oyunda, kariyer / career hileleri, skill / yetenek hileleri, ihtiyaç hilesi, ölüm hilesi ve ilişki hilesi dahi yapılabiliyor. Hatta ve hatta Sims 4 hileleri para dahi kazandırıyor. Peki bu hileler ne mi? İşte The Sims 4 hileleri.

SİMS 4'ÜN TÜM HİLELERİ KARŞINIZDA

The Sims 4 hileleri, oyunculara çeşitli koşullarda avantaj sağlarken aynı zamanda oyundan daha fazla zevk almalarına imkan tanıyor. Fakat bu noktada sadece The Sims 4 oyuncuları için durum daha eğlenceli bir hale gelmiyor. Sims 4 get famous hileleri de Sims 4 hileleri ile ortak olduğu için Sims 4 get famous oyuncuları da hilelerden yararlanabiliyor.