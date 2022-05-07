"Şimşek çakacak" dedi, yıldırım düştü! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Antakya Akevler Mahallesi'nde Çağatay Berk Yiğitbaşı isimli genç, yağmur yağdığı sırada evinin penceresinden çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Yiğitbaşı "Şimdi yine şimşek çakacak" dediği anlarda bir binanın üzerine yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.

"ŞAKA YAPMIŞTIM GERÇEK OLDU"

Büyük korku yaşayan Yiğitbaşı, "Şaka yapmıştım gerçek oldu" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Nişanlısı ile konuşurken şimşek çaktığını ve çakan şimşekleri nişanlısına gösterebilmek için video çekmeye karar verdiğini ve onlarda şimşek çaktığını belirten Yiğitbaşı korktuğunu söyledi.

(İHA)

