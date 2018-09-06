Şimşekler geceyi aydınlattı

Şiddetli yağmur Bursa'da su baskınlarına neden oldu. Balıkesir'de dolu ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
İstanbul'da beklenen yağış başladı!
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İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle E-5 karayolu, bazı ana arterler ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.
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Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece ve öğle saatlerine kadar boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanılmıştı.
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Balıkesir'de sağanak bir saat sürdü. Ardından dolu etkili oldu. Bazı araçların camları kırıldı. Kepsut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yola yıkıldı.
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Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.
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Sağanak Bursa'da su baskınlarına neden oldu. Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, caddeler göle döndü.
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Orhaneli ilçesinde de sağanak nedeniye trafolarda arıza meydana geldi.İlçe geneline uzun süre elektrik verilemedi.
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Ovaakça mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü.
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Şiddetli yağmur Kastamonu ve Kırklareli'nde de etkili oldu. Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi.
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Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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Kuvvetli yağışın etkili olduğu ve şimşeklerin aydınlattığı geden fotoğraflar...
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