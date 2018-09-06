Şimşekler geceyi aydınlattı

Şiddetli yağmur Bursa'da su baskınlarına neden oldu. Balıkesir'de dolu ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı!

1 / 17 İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle E-5 karayolu, bazı ana arterler ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.

2 / 17 Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

3 / 17 Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

4 / 17 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece ve öğle saatlerine kadar boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

5 / 17 Balıkesir'de sağanak bir saat sürdü. Ardından dolu etkili oldu. Bazı araçların camları kırıldı. Kepsut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yola yıkıldı.

6 / 17 Olay sırasında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü.

7 / 17 Sağanak Bursa'da su baskınlarına neden oldu. Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, caddeler göle döndü.

8 / 17 Orhaneli ilçesinde de sağanak nedeniye trafolarda arıza meydana geldi.İlçe geneline uzun süre elektrik verilemedi.

9 / 17 Ovaakça mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü.

10 / 17 Şiddetli yağmur Kastamonu ve Kırklareli'nde de etkili oldu. Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi.

11 / 17 Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

12 / 17 Kuvvetli yağışın etkili olduğu ve şimşeklerin aydınlattığı geden fotoğraflar...

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