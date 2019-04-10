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Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağışla caddeler su doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da gece yarısı başlayan ve halen devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluşurken, alt geçitte mahsur kalan minibüs ekipler tarafından kurtarıldı.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağışla caddeler su doldu

Elazığ’da gece yarısı başlayan ve halen devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluşurken, alt geçitte mahsur kalan minibüs ekipler tarafından kurtarıldı. Kente şimşekler ise geceyi adeta gündüze çevirdi.
Elazığ’da dün gece yarısından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu. Patlama sesini andıran gök gürültüsü uzun süre devam ederken, şimşekler zaman zaman geceyi gündüze çevirdi. Geceden itibaren yağış nedeniyle bir çok cadde ve sokak su ile doldu. Sabahta devam eden yağışı nedeniyle Gümüşkavak Mahallesinde bulunan ve Güney Çevre Yolunun altından geçişi sağlayan bir alt geçitte su ile doldu. Alt geçitte sabah saatlerinde bir servis minibüsü mahsur kaldı. Serviste bulunanların haber vermesi ile Elazığ Belediyesine bağlı itfaiye ve iş makineleri bölgeye gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla halat bağlanan minibüs çekilerek kurtarılırken, açılan tahliye kanalı ile su boşaltılmaya başlandı.
Olayı anlatan Servis şoförü Abdülkerim Ünlü, "Yolcuları aldıktan sonra köprünün altında 1,5 saat mahsur kaldık. Belediyeyi aradık tüm ekipler seferber oldu. Halat bağlayarak köprünün altından minibüsü çıkardık" dedi.
Bölge sakinleri de yağışlar nedeniyle zaman zaman bu bölgede sorunlar olduğunu ve çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağışla caddeler su doldu

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağışla caddeler su doldu

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağışla caddeler su doldu

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağışla caddeler su doldu

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