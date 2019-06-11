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Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:39 | Son Güncelleme

Karabük ve Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.Akşam saatlerinde kara buluntuların kapladığı kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler adeta dans ederek izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

Karabük ve Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Akşam saatlerinde kara buluntuların kapladığı kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler adeta dans ederek izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Belli aralıklarla dakikalarca çakan şimşeklerin bulutların arasında süzülerek ilerlemesi kameralara böyle yansırken, meteorolojinin şiddetli yağışla birlikte dolu yağışı uyarısı üzerine çok sayıda sürücü araçlarını kapalı pazaryerlerine çekerken, bazı vatandaşlar ile evlerinin önündeki araçlarını battaniye ile korumaya çalıştı.

Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

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