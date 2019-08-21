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Şimşir güvesine karşı "ışıklı feromon tuzağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, şimşir ağaçlarının kurumasına neden olan şimşir güveleri ile mücadele etmek amacıyla Küre Dağları'ndaki ormanlara 14 ışıklı feromon tuzağı yerleştirildi - Işığa gelen güveleri hapsederek etkisiz hale getiren yöntemden olumlu sonuçlar alındı

ÖZGÜR ALANTOR - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce, şimşir ağaçlarını kurutan şimşir güvesi (cydalima perspektalis) ile "ışıklı feromon tuzağı"yla mücadele ediliyor.

Şimşir ağaçlarına zarar veren şimşir güveleri ile mücadele etmek amacıyla DKMP 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Küre Dağları'na güneş enerjisiyle çalışan 14 ışıklı feromon tuzağı yerleştirildi.

Işığa gelen güveleri hapsederek etkisiz hale getiren ve yaklaşık 2 aydır uygulanan yöntemden olumlu sonuçlar alındı.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küre Dağları ve bölgedeki bazı ormanlarda son yıllarda şimşir güvesi zararlısı görüldüğünü söyledi.

Güvenin şimşir ağaçlarının yapraklarını yediğini belirten Başyiğit, "Güve larvaları, yapraklarını yemek suretiyle ağacın kurumasına sebep oluyor. Bunun üzerine bununla mücadele başlatmak için üniversitelerimizle iletişime geçtik. Hocalarımız bize birtakım mücadele şekilleri sundu. Bunların arasında kimyasal ve biyolojik mücadele şekilleri de vardı. Bu yöntemler arasında biz mekanik mücadeleyi uygun gördük." dedi.

Mücadelenin etkili olması için tuzakların sadece Küre Dağları Milli Parkı alanına değil, çevredeki alanlara da konulması gerektiğini vurgulayan Başyiğit, "Pınarbaşı ve Cide Orman İşletme müdürlükleri ile görüşerek mücadeleyi yaygınlaştırmak istedik. Pınarbaşı ve Cide Orman İşletme müdürlükleri, şimşir ağaçlarının yoğun olduğu yerlere dörder tuzak koydu. Biz de Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu ve Bartın sınırlarında kalan alana 6 tuzak yerleştirdik." diye konuştu.

- "Şimşirlerdeki kuruma durdu"

Uygulama hakkında bilgi veren Başyiğit, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi ile çalışan bir panelimiz var. Gün ışığından yararlanarak enerjiyi depolayan panel, gece sistemin ışığının yanmasını sağlıyor. Tuzağımız geceleri çevreye ışık veriyor. Güvelerin özellikle erginleri ışığa geliyor. Hunilerin içinde feromonlu ilaçlar bulunuyor. İlacın etkisiyle huninin içine giren zararlı bir daha çıkamıyor."

Başyiğit, kısa sürede tuzağın olumlu etkilerini gördüklerine işaret ederek, "Güveler ciddi anlamda zarar vermeye başlamıştı. Gördüğümüz kadarıyla güve popülasyonunda ciddi azalma oldu. Tuzakları yerleştireli 2 ay oldu ama çok sayıda ergin güve yakalandı. Şimşirlerdeki kuruma da durdu." ifadesini kullandı.

Başyiğit, uygulamanın yapıldığı alanı genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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