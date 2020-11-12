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Sina Yarımadası'nda Barış Gücü Helikopteri Düştü

12.11.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ölen askerlerden beşinin Amerikan, birinin Fransız, birinin de Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi

Sina Yarımadası'nda Barış Gücü Helikopteri Düştü

İsrailli kaynaklar, Amerika liderliğindeki barış gücü Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e ait helikopterin Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşmesi sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölen askerlerden beşinin Amerikan, birinin Fransız, birinin de Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi.

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'in İsrail bürosu, helikopter kazası olduğunu doğruladı, ancak soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada helikopterin düştüğü bölgeye kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler, 1979 yılında Mısır’la İsrail arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde Sina Yarımadası'nın askerlerden arındırılması sürecini takip etmek üzere bölgede görevlendirilmişti. Resmi internet sitesine göre Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler bünyesinde 1.154 Amerikan askerinin yanı sıra 12 farklı ülkeden gelen askeri görevliler, 10 bin kilometrelik bölgede görev yapıyor. 452 Amerikalı personel de barış gücüne katkıda bulunuyor.

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