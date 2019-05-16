HABER

Sina Yarımadası'nda çatışma: 5 asker hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sina Yarımadası'nda teröristlerle girilen çatışmada 5 asker hayatını kaybetti 47 terörist etkisiz hale getirildi

KAHİRE (AA) – Mısır’ın kuzey doğusunda yer alan Sina Yarımadası’nda teröristlerle girilen çatışmada birisi subay 5 asker hayatını kaybetti.

Mısır Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası’nda “tekfirci” terörist bir gruba karşı düzenlenen operasyonda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği, çatışma esnasında biri subay 5 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Bölgede yapılan aramalarda mayın, el yapımı bomba, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı. Operasyonun ne zaman düzenlendiğiyle ilgili kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara operasyon düzenliyor.

Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadıKayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı
Park halindeki otobüs alev aldıPark halindeki otobüs alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 asker çatışma öldü Sina Yarımada

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

Her şey sadece 3 dakikada oldu! Park halindeyken...

Her şey sadece 3 dakikada oldu! 'Hala gülüyorum, çok komik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.