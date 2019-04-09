Sina Yarımadası'nda çifte saldırı: 8 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır’ın Sina Yarımadası’nda düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığının resmi Facebook sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Sina Yarımadası’nın Şeyh Zuveyd kentinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu 4'ü polis biri 6 yaşında bir çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden polislerden ikisinin yüksek rütbeli olduğu bildirildi.

- İkinci saldırıda bir asker öldü

Sina Yarımadası’nın Refah kentinde düzenlenen bombalı saldırıda ise bir asker hayatını kaybetti biri yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ikinci saldırının güvenlik güçlerinin geçişi esnasında önceden yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu gerçekleştiği, çevik kuvvete mensup bir askerin hayatını kaybettiği bir askerin de yaralandığı" duyuruldu.

Saldırıların, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ABD temasları esnasında yapılması dikkati çekiyor. Sisi’nin bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

