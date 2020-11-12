Sina Yarımadası'nda helikopter kazası: Sekiz ölü

Fransız Haber Ajansı (AFP) İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlem Gücü (MFO) ekibini taşıyan bir helikopterin kaza yaparak düştüğünü bildirdi.

Habere göre, helikopterde bulunan altısı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), biri Fransa ve biri Çekya vatandaşı toplam sekiz kişi hayatını kaybetti. Helikopterin neden kaza yaptığı henüz bilinmiyor.

Çok Uluslu Gözlem Gücü (MFO) Mısır ile İsrail arasında, 1979'da imzalanan barış anlaşmasının ardından 1980 yılı başlarında Sina Yarımadası ve çevresinde anlaşma koşullarını denetlemek amacıyla kurulmuştu.Hali hazırda Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlem Gücü'nde bin 100'den fazla asker görev yapıyor.

Merkezi Roma'da bulunan MFO'nun görev yaptığı Mısır'ın Sina Yarımadası, aralarında IŞİD'in de olduğu çok sayıda silahlı radikal İslamcı grubun aktif olduğu bir bölge.

AFP / HT,ET

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