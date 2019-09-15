Sina Yarımadası'ndaki çatışmada 4 polis yaralandı

KAHİRE (AA) - Mısır’ın Sina Yarımadası’nın Celbene bölgesinde silahlı bir grup ve polis arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 polis memuru yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Sina’nın Celbene bölgesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, terör saldırısı hazırlığındaki bir silahlı grubun yerini tespit ederek gruptakilere teslim olmaları çağrısında bulundu. Grubun çağrıya silahla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada silahlı militanların tamamı etkisiz hale getirildi.

Biri üst düzey polis şefi olmak üzere, 4 polisin farkı şekillerde yaralandığı kaydedilen çatışmada, öldürülen militanların sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Mısırlı yetkililer bu tür operasyonları terörle mücadele olarak değerlendirirken, ülke dışında faaliyet gösteren insan hakları kuruluşları "yargısız infaz" ve "muhaliflerin tasfiyesi" olarak nitelendiriliyor.

Silahlı gruplar özellikle de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Refah ve Ariş kentlerinde 2014 yılından bu yana zaman zaman Mısır güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırılar düzenliyor.

Mısır ordusunun Şubat 2018’de Kuzey Sina’da başlattığı operasyonlardan sonra güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılarda azalma yaşandığı belirtilmişti.

