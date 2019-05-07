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Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Daha önce pek çok kez meydana gelen patlamalar nedeniyle halk arasında panik havası oluşmadığını dile getiren Nugroho, devam eden kül yağmurundan bölge civarındaki bazı tarım ve yerleşim alanlarının olumsuz etkilendiğini aktardı.

Patlamalara karşı halkın tetikte olması uyarısını yapan bölge yetkilileri de yanardağ etrafında belli alanlarda aktivitelere izin verilmediğini bildirdi.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da görülen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. Yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm seviyesi halen aktif durumda.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bölgenin merkezinde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Kül Sinabung yanardağ

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