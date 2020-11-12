Sina’daki helikopter kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiği belirtildi.

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter düşmüş, kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmişti. Sina’daki MFO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mısır’ın Şarm El-Şeyh yakınlarındaki rutin bir görev sırasında 9 MFO üyesinin içinde bulunduğu bir helikopterin düştüğü ve kazada 6’sı Amerikalı, 1’i Fransız ve 1’i Çek olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, kazada yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğü ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

