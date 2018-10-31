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Sinagog Katliamının Şüphelisine 44 Suçlama

31.10.2018 22:08 | Son Güncelleme

Amerika'nın Pittsburgh kentindeki bir sinagogda girişilen silahlı katliamın şüphelisi Robert Bowers hakkındaki iddianame açıklandı. Federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede Bowers'a nefret suçları dahil 44 suçlama yöneltildi.

Sinagog Katliamının Şüphelisine 44 Suçlama

Amerika’nın Pittsburgh kentindeki bir sinagogda girişilen silahlı katliamın şüphelisi Robert Bowers hakkındaki iddianame açıklandı. Federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede Bowers’a nefret suçları dahil 44 suçlama yöneltildi.

Federal savcılar daha önce Bowers için idam cezası istemeyi planladıklarını belirtmişti. Suçlamalar, saldırının kurbanları için düzenlenen cenaze törenlerinin ikinci gününde açıklandı.

Amerikan tarihinde Yahudiler’e yönelik en ölümcül saldırı niteliğindeki olayda çoğunluğu yaşlı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Federal savcı Scott Brady yaptığı açıklamada, “Bugün bu nefret dolu eylemlerin kurbanları için adalet arama ve kurbanların aileleri, Yahudi toplumu ve kentimizin iyileşmesi süreci başlıyor” ifadesini kullandı.

Brady açıklamasında, savcılık ofisi olarak, “kurbanların hatıralarını onurlandıracak şekilde, profesyonellik, doğruluk ve titizlikle çalışacaklarını ve hiçbir kaynağı esirgemeyeceklerini” kaydetti.

Kefaletsiz hapse gönderilen Bowers’ın ilk duruşması yarın (Perşembe) yapılacak.

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