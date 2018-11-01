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Sinagog Saldırganı Suçlamaları Reddetti

01.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Pittsburgh’daki sinagogda 11 kişiyi öldürmekle suçlanan 46 yaşındaki Robert Bowers mahkemede kendisine yöneltilen 44 suçlamayı reddetti. Bu suçlmalar arasında cinayet ve nefret suçu da var

Sinagog Saldırganı Suçlamaları Reddetti

Pittsburgh’daki sinagogda 11 kişiyi öldürmekle suçlanan 46 yaşındaki Robert Bowers mahkemede kendisine yöneltilen 44 suçlamayı reddetti. Bu suçlmalar arasında cinayet ve nefret suçu da var.

Mahkemede kısa konuşan Bowers kendisine yöneltilen suçlamaları anladığını belirtti.

Adalet Bakanı Jeff Sessions suçlamaların akıl almaz şekilde şeytanca ve ulusun değerlerine tamamen aykırı olduğunu belirtti. Sessions, bu nedenle bu davanın sadece kurbanlar ve sevdikleri için önemli olmadığını, Pittsburgh ve bütün ulus için de önemli olduğunu kaydetti.

Kurbanlar için düzenlenen cenaze törenleri Perşembe günü de devam etti. Son cenaze törenleri Bernice ve Sylvan Simon’la Dr. Richard Gottfried için düzenlendi.

Çarşamba günü de yüzlerce kişi saldırı sırasında düzenlenen ayine liderlik ederken yaşamını yitiren Melvin Wax için bir araya geldi. Saldırıda yaşamlarını yitiren Irving Younger, Joyce Fienberg için de cenaze törenleri düzenlenmişti.

Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump Salı günü sinagogu ziyaret etmişti.

Trump, ayrıca saldırıda yaralanan polislerle ve eşi ölen Peg Durachko’yla da biraraya gelmişti.

Trump’ın ziyareti sırasında binlerce kişi protesto gösterisi düzenlemişti. Protestocular Trump’ın kullandığı dilin saldırganın Yahudi ve mülteci karşıtı düşüncelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Trump, Pittsburgh’da geçirdiği birkaç satin medyada yer alış şeklini ise eleştirmişti.

Trump, “Küçük protestoyu görmedik, bizden çok uzakta yapılmıştı. Sahte haber hikayeleriyse tam tersini söylüyor. Utanç verici” demişti.

Trump, sinagogun hahamı Jeffrey Myers ve İsrail Büyükelçisi Ron Dermer’la tokalaşmıştı.

Trump’ın damadı Jared Kushner ve Yahudiliğe geçen kızı Ivanka Trump da Başkan’a eşlik etmişti.

1970’lerden bu yana Yahudilere yönelik nefret ve şiddet olaylarını izleyen Hakaretle Mücadele Ligi adlı örgüt, Pittsburgh saldırısının

Amerika tarihinde Yahudiler’e yönelik en kötü saldırı olduğunu belirtmişti.

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