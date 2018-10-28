‘Sinagog Saldırganından Yahudi Karşıtı Açıklamalar’ 

Pittsburgh’da sabah saatlerinde bir sinagogda düzenlenen ve 11 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından yetkililer Pensylvania eyaletinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda daha önce açıklanmayan imzalı ifadeler gibi bazı belgelerden parçalar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Yetkililer ölen 11 kişinin isimlerini açıkladı. Ölenlerin en büyüğü 97 yaşında, içlerinde iki erkek kardeş ve bir karı koca var.

Toplantıda konuşan Savcı Scott Brady, olayın ardından gözaltına alınan saldırganın soykırımla ve Yahudileri öldürme isteğiyle ilgili açıklamalar yaptığını bildirdi.

Şüpheli Robert Bowers’ın Pazartesi günü öğleden sonra ilk kez hakim karşısına çıkacağını söyleyen Brady, ‘‘Yaptıklarının hesabını verecek’’ diye konuştu.

Savcı saldırganın birlikte çalıştığı başkaları olduğunu düşündürecek bir gösterge olmadığını kaydetti.

FBI özel yetkilisi Robert Jones, sinagogda bir hafta boyunca araştırma yapılacağını kaydetti ve saldırganı sinagogdan dışarı çıkartan polisleri överek, böyle olmasaydı daha fazla şiddet yaşanabileceğini söyledi.