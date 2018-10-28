‘Sinagog Saldırganından Yahudi Karşıtı Açıklamalar’ 

Pittsburgh’da sabah saatlerinde bir sinagogda düzenlenen ve 11 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından yetkililer Pensylvania eyaletinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda daha önce açıklanmayan imzalı ifadeler gibi bazı belgelerden parçalar da kamuoyuyla paylaşıldı.
Yetkililer ölen 11 kişinin isimlerini açıkladı. Ölenlerin en büyüğü 97 yaşında, içlerinde iki erkek kardeş ve bir karı koca var.
Toplantıda konuşan Savcı Scott Brady, olayın ardından gözaltına alınan saldırganın soykırımla ve Yahudileri öldürme isteğiyle ilgili açıklamalar yaptığını bildirdi.
Şüpheli Robert Bowers’ın Pazartesi günü öğleden sonra ilk kez hakim karşısına çıkacağını söyleyen Brady, ‘‘Yaptıklarının hesabını verecek’’ diye konuştu.
Savcı saldırganın birlikte çalıştığı başkaları olduğunu düşündürecek bir gösterge olmadığını kaydetti.
FBI özel yetkilisi Robert Jones, sinagogda bir hafta boyunca araştırma yapılacağını kaydetti ve saldırganı sinagogdan dışarı çıkartan polisleri överek, böyle olmasaydı daha fazla şiddet yaşanabileceğini söyledi.
Jones, yaklaşık 20 dakika süren saldırı için şüphelinin neden özel olarak bu sinagogu seçtiğini bilmediklerini kaydetti.
Robert Gregory Bowers, Cumartesi günü ayin sırasında girdiği sinagogda sekizi erkek üçü kadın 11 kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Daha sonra polis ekipleri şüpheliyi takip etmiş ve vurmuştu.
Saldırının ardından kendisine müdahale eden polislerden ikisini elinden vurmuş, bir diğer polis de şarapnel ve cam kırıklarıyla yaralanmıştı.
Ekipler Bowes’ı sinagogun üçüncü katında buldu. Burada polise yine ateş açan Bowers bir polis memurunu ciddi şekilde yaraladı.
Bowers, yakalanmasının ardından polise tüm Yahudilerin ölmesini istediğini söyledi ve Yahudilerin kendi halkına karşı soykırım yaptıklarını kaydetti.
Bowers hakkında 11 cinayet suçlaması, altı ağırlaştırılmış saldırı ve 13 etnik ayrımcılık suçlaması yapıldı.
Bunlara ek olarak Bowers’a dini inançların özgürce uygulanması ve cinayet için ateşli silah kullanmanın da aralarında olduğu 29 federal suçlama yöneltildi.
Ülkede meydana gelen bu en son silahlı saldırı hem siyasetçilerden hem de dini liderlerden tepki topladı. Ara seçimlere bir hafta süre kala bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi.
‘‘Bu insanlık dışı şiddet eylemi hepimizi yaraladı’’ diyen Papa Francis, ‘‘Toplumlarımızdaki nefret ateşini söndürmesi, insanlık duygusunu güçlendirmesi, hayata, sivillere ve ahlaki değerlere olan saygıyı arttırması için Tanrı’ya dua ediyorum’’ diye konuştu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de ‘‘Hepimiz Yahudi düşmanlığıyla her yerde kararlılıkla mücadele etmeliyiz’’ mesajını verdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başkan Trump’a gönderdiği taziye mesajında Bu korkunç suç hepimize yetkimiz dahilinde nefretin, şiddetin, Yahudi karşıtlığının ve dışlamanın karşısında ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini hatırlattı’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Trump saldırının ardından yaptığı açıklamada ‘‘Sinagog korunsaydı, içeride silahlı bir muhafız olsaydı sonuç çok daha farklı olabilirdi’’ demişti.
Ancak Pennsylvania’nın Demokrat Valisi Tom Wolf, bireysel silahlanmayı işaret ederek ‘‘Tehlikeli silahlar vatandaşlarımızı tehlikeye sokuyor’’ diye konuşmuştu.
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