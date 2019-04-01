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Sinagoga molotofkoyteli atan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Sinagoga molotofkoyteli atan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki sinagoga molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta Beth İsrail Sinagogu'na mololofkokteyliyle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ertan E'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "İbadethanelere zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı tespit edilemeyen Ertan E'nin emniyetteki ifadesinde, İsrail’i protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı molotofkokteyli sinagog

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