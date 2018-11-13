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Sinagogda sanat gecesi etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

Edirne Büyük Sinagog'daki etkinlik kapsamında, "Türkiye'de Yahudi Yaşamı" adlı fotoğraf sergisi açıldı, "Barok Gecesi" dinletisi sunuldu

EDİRNE (AA) - Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Edirne Büyük Sinagog'da sanat gecesi etkinliği düzenlendi.

Program çerçevesinde, Edirne Büyük Sinagog arkasındaki Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde, İzzet Keribar’ın "Türkiye’de Yahudi Yaşamı" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin ardından sinagogda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu'nca "Barok Gecesi" dinletisi sunuldu.

Solistliğini Doç. İzzet Nazlıaka ve Doktor Öğretim Üyesi Musa Eren İşkodralı'nın yaptığı topluluk, İtalyan barok klasik müzik bestecileri Vivaldi ve Boccherini'nin eserlerini seslendirdi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, sinagogda kültür-sanat faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Restorasyonunun tamamlamasından bu yana Edirne Büyük Sinagog'unun kent turizminin önemli bir destinasyonu olarak hizmet verdiğini ifade eden Güneren, "Bugün de iki önemli sanat etkinliğiyle bu hizmete bir halka daha ekleniyor. İzzet Keribar, fotoğraf dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim. Edirne'mizin çok önemli bir değeri olan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu ise yurt dışında da konserler veren önemli bir topluluk. Bu bakımdan, hem göze hem kulağa hitap edilen güzel bir akşam oldu." diye konuştu.

Etkinliklere, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Türk Musevi Cemaati temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

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