Sinameki çayı bağırsaklar için zararlı mı?

Sinameki çayı, kabızlık ve hemoroid sorunları ile karşılaşan kişiler tarafından doğal laksatif etkisi için kullanılır. Bu çay, metabolizmayı hızlandırarak bağırsak faaliyetlerini artırır. Sinameki Nerede Yetişir? Botanik dünyasında Latince adıyla cassia angustifolia ve cassia acutifolia olarak anılan, yaygın ve kısa adıyla da Senna olarak bilinen sinameki; ağırlıklı olarak Arap yarımadası, Nil nehri kıyıları, Hindistan, Çin, Pakistan ve Sudan’da yetişir. Türkiye’de ise Akdeniz ve Güney Ege bölgelerinde yetiştirilir. Sarı çiçekleri sayesinde sunduğu hoş görüntüsü ile süs bitkisi olarak yetiştirildiğine de rastlamak mümkündür. Çalı kökenli bu bitkinin dünyanın çeşitli yerlerinde toplamda 250’nin üzerinde farklı çeşidi bulunur. İçeriğinde hidroksi antrasen glikozitleri bulunur. Sinameki Çayı Ne İçin Kullanılır? Vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıların ve lifli gıdaların yeterli miktarda alınmaması ya da alınamaması ile günlük fiziksel aktivitenin yetersiz olması durumlarında birtakım bağırsak sorunları ile karşı karşıya kalınabilir. Ağırlıklı olarak bu sorunların tedavisine destek amaçlı kullanılan sinameki otunun farklı formları ile tıp alanında da destek ürün olarak kullanıldığı yerler vardır. Örneğin; kolonoskopi gibi tanı ve tarama amaçlı testlerden ya da karın ameliyatlarından önce bağırsakları temizlemek için kullanılır.

Sinameki Otu Nasıl Kullanılır? “Sinameki nasıl kullanılır?” sorusuna cevap arıyorsanız aradığınız cevabı bu yazıda bulabilirsiniz. Oral kullanım için satışa sunulan katı ve sıvı formlarını bulmak mümkündür. Aktarlardan bitkinin kurutulmuş çiçek, kök ya da yapraklarını da temin edebilirsiniz. Ülkemizde en yaygın tercih edileni yaprak biçiminde satılanlarıdır. Kurutulmuş sinameki yaprağından az miktarda temin ederek evde kolay ve pratik bir şekilde çayını hazırlamak mümkündür. Pek çok hastalığının alternatif tedavisinde destek amaçlı olarak tercih edilen bitkilerin aksine sinamekinin kaynatılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bunun yerine, bir bardak kaynamış suyun içerisine yarım çay kaşığı kadar kurutulmuş sinameki yaprağı ekleyip üzerini kapattıktan sonra 8-10 dakika kadar beklemeniz yeterlidir. Tek seferde tüketmek yerine ikiye bölerek günün farklı saatlerinde tüketmeniz olası yan etkileri en aza indirmenize yardımcı olabilir. Tatlandırmak amacı ile tercihe bağlı olarak şeker ya da sağlıklı alternatifi olarak bal kullanabilirsiniz.

Sinameki Otu Faydalı mıdır? Sinameki çayı faydaları konusunda süregelen tartışmalar vardır. Zararlarının faydalarından fazla olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunur. Sindirim ve boşaltım sisteminden kozmetik alana çeşitli konularda insan sağlığı üzerinde pek çok faydasının olduğu öne sürülür. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: Bağırsakların çalışmasını hızlandırarak kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kan akışını hızlandırır.

Bağırsak kurtlarının düşürülmesini kolaylaştırır.

Ödem atmayı sağlayarak vücutta meydana gelebilecek şişlikleri önler.

Baş, kemik ve mide ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılabilir.

Eklem ve doku iltihaplanmalarının tedavisine destek amaçlı kullanılır.

Kalın bağırsaktaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Detoks etkisi elde etmenizi sağlar.

Yüksek ateşi düşürmek için kullanılabilir.

İrritabl bağırsak sendromu, hemoroid ve anal fissür tedavisinde tercih edilir.

Akne ve egzama tedavisinde destekleyici olabilir.

Saçları güçlendirmek, kalınlaştırmak ve daha parlak görünmesini sağlamak için kullanılabilir.

Kepek problemi ile mücadelede işe yarayan bir bitkidir. Sinameki Çayının Zararları Nelerdir? Sinameki, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kabızlığın kısa süreli kullanım için onay almış ve reçetesiz temin edilebilen bir bitkidir. Buna rağmen bu sınırsız bir onay değildir ve bitkinin doktor muayenesi ile reçete edilen ilaçların yerine kullanılmaması gerekir. Fazla miktarda, sık ya da uzun süre ile kullanılması durumunda yan etkilerin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği müddetçe 1-2 haftadan uzun süre kullanmanız önerilmez. Buna ek olarak, kuvvetli etkileri dolayısı ile 12 yaş altındaki çocuklar için kullanılması da tavsiye edilmez. Kanama olasılığını ve kasılmaları artırıcı etkisi nedeniyle hamilelik döneminde kesinlikle kullanılmaması gerektiği bilinir. Her tıbbi ve aromatik bitkide olduğu gibi, yanlış ve bilinçsiz tüketildiği takdirde sinameki zararları olabilen bir bitkidir. Bu zararlardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz: