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Sinan Akçıl'dan açıklama! "Boşanma resmileşti"

04.02.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, ikinci kez ayrıldı. Önceki gün objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl'dan açıklama! "Boşanma resmileşti"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2019 yılında yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan, 'Dilberay' adlı filmin galası önce akşam düzenlendi.

Geceye katılanlar arasında ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da vardı. Objektiflere poz veren Akçıl, kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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"BOŞANMA RESMİLEŞTİ!"

İkinci kez nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile tekrar ayrılık kararı alan Sinan Akçıl, konuyla alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur." açıklamasını yaptı.

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"BABA OLMAK İSTİYORUM"

Gazetecilerin, "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorusunu cevaplayan Sinan Akçıl, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.
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"AKÇIL"I SİLDİ!

Daha önce, "Aldatma yok. Boşanma durumu var, bekliyoruz." ifadelerini kullanan Kıratlı'dan dün yeni hamle gelmişti. Burcu Kıratlı, Instagram hesabından "Akçıl" olarak yer alan soyadını silmişti. Ünlü ismin bu hareketi, "Evliliklerini kurtaramadılar." yorumlarına neden olmuştu.

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Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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