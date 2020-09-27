Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya yasak! 'Öpüşemez'

Şarkıcı Sinan Akçıl, evlenip boşandığı ve yeniden barıştığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile birlikte önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bir mekanda Boğaz'a karşı romantik bir yemek yiyen çift, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Burcu Kıratlı, Pakistan'da yayınlanmaya başlayan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Hatun' karakterinin ilgi gördüğünü dile getirdi. Kıratlı, "Pakistan'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Çok sevdiler Gökçe Hatun'u. Bir reklam çekimimiz oldu geçen gün, Pakistan'a da gideceğim" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Burcu Hanım'ın oynayacağı rollerde kurallarınız var mı?" sorusuna Akçıl, "Sinan Şoray kanunlarım var. Öpüşemez" yanıtını verdi. Burcu Kıratlı ise, "O zaman senin konserine de kızlar gelmesin" şekline konuştu.

ŞOKE EDEN İTİRAF!

Akçıl geçtiğimiz gün yaptığı "Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim" itirafıyla herkesi şoke etmişti.

