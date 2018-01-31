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Sinan Akçıl'dan 'Mehmetçik' için özel şarkı!

MAGAZİN HABERLERİ | 31.01.2018 10:40 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl, duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Akçıl, Afrin’e "Zeytin Dalı Harekatı"nı gerçekleştiren "Mehmetçik"e moral desteği vermek için özel şarkı yaptı.

Sinan Akçıl'dan 'Mehmetçik' için özel şarkı!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Akçıl, Afrin’e "Zeytin Dalı Operasyonu" düzenleyen "Mehmetçik" için özel bir şarkı hazırladı.

"Mehmetçik" için "Yakında Döneceksin" şarkısını hazırlayan Sinan Akçıl, duygu yüklü şarkısında "Yürü aslan Mehmetçiğim yürü, seni kim tutar! Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar. Zafer senin tek adın!" sözleriyle askerlerimize moral verdi.

İşte o şarkının sözleri: Yakında Döneceksin Yürü aslan Mehmetçiğim, yürü seni kim tutar Bastığın yer titrer elbet, düşmanların hep susar Arkanda milyonlarca kalp sayende hepsi rahat Aman sakın, dikkat et sen, sonra annen yas tutar... Türk milleti yas tutar... Şimdi uzaklardasın ama yakında döneceksin Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin Şanlı bayrak göklerde ve ezan sesleriyle Eşin, dostun, sevgilini sağ salim göreceksin Adını soranlara Mehmedim diyeceksin Zafer senin tek adın, yakında döneceksin Mehmedim döneceksin!

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Anahtar Kelimeler:
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