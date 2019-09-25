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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Evlilikte dikiş tutturamayan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı son olarak boşanmaya karar vermiş ve jet hızıyla boşanmışlardı. Ünlü çiftin son paylaşımları kafa karıştırdı?

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı mı?

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay önce dünyaevine girmişti. Çiftin rüya gibi başlayan evliliği 6 Eylül'de tek celsede sona ermişti. Yürüyüş yaparken görüntülenen Sinan Akçıl muhabirlerin sona eren evliliği ile ilgili soruları üzerine; "O konularla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Her şey çok güzeldi. Çok özel bir durum. Ayrılığı da güzel geçiyor." açıklamasında bulundu.

ESKİ EŞLERDEN EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler dün aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

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Sinan Akçıl, "24.09.2019 milad" paylaşımını yaparken, Burcu Kıratlı da elinde çiçeklerle çekildiği karesini Instagram hesabından paylaştı.


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