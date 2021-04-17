Sinan Akçıl kimdir? İbo Show konuğu: Sinan Akçıl kaç yaşında? Sinan Akçıl biyografisi!

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatan İbo Show'un konukları bu hafta yine çok konuşulacak. Bu haftaki konuklar arasında yer alan isimlerden biri Sinan Akçıl oldu. Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında? Sinan Akçıl aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir.
Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Küçük yaşlardan itibaren yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır.
Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.
Sinan Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.