Sinan Akçıl kimdir? İbo Show konuğu: Sinan Akçıl kaç yaşında? Sinan Akçıl biyografisi!

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatan İbo Show'un konukları bu hafta yine çok konuşulacak. Bu haftaki konuklar arasında yer alan isimlerden biri Sinan Akçıl oldu. Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında? Sinan Akçıl aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Küçük yaşlardan itibaren yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır.