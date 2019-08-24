MAGAZİN

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında büyük kriz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bir düğünde Sinan Akçıl ile sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmeye başlayınca gerginlik yaşanmış, Burcu Kıratlı'nın oturduğu masayı terk ettiği iddia edilmişti. Duruma sinirlenen Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından Ferhat Göçer'e ateş püskürdü. Göçer de Akçıl'ı 'medya maymunu' olmakla suçladı.

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında büyük kriz!

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde sahne alan Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer birbirine girdi. Düğüne Göçer’in gafları damga vurdu.

BURCU DÜĞÜNÜ TERK ETTİ İDDİASI

Ferhat Göçer, sözleri Akçıl’a ait olan Kızım şarkısını okurken şarkının hikayesini anlatmaya başladı ve, “Bir gün Sinan’ gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise’ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı” dedi. Bununla da kalmayan Ferhat Göçer, Akçıl’ın ‘Biri Bana Gelsin’ şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel’e yazdığını söyledi. Bu açıklamalara sinirlenen Burcu Kıratlı’nın ise düğünü terk ettiği iddia edildi.

SİNAN AKÇIL FERHAT GÖÇER’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sinan Akçıl, yaşananların ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Ferhat Göçer’e ateş püskürdü. Akçıl, şöyle şu ifadeleri kullandı: “Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir “adamın” üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı “Densiz” bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan “Kendi büyük ayıbını” düşünsün, artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır. Ve Dünkü düğünün en güzeli kadınım Burcu Kıratlı’yla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik”

FERHAT GÖÇER’DEN YANIT GECİKMEDİ

Sinan Akçıl’ın sözlerine Ferhat Göçer’den zehir zemberek bir karşılık geldi. Göçer sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullandı; “Sussan olmuyor susmasan olmaz…

1-Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra ) sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine “Densiz” lafını yazmış alman sana yakışmadı Sinan…

2- Diğer şarkıyla ilgili de… İzel’in albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel ile Sinan’ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum…

3- Burcu’yu bu vesile ile incitmişsem ( ki kendisini üzecek bir durum yarattığımı düşünmüyor olsam da) özür dilerim…

4- Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum… Bir ağabey tavsiyesi…

5- Ve Magazin camiasından ricam… Bütün gücümüzü, asıl gündem olması gereken, izlemeye yüreğimin dayanmadığı #EmineBulut ve nezdinde kadına, çocuğa, doğaya yapılan katliamı durmaksızın lanetlemeye ve yetkilileri önlem almaya çağırmaya adamalıyız…”

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir''Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'
Emine Bulut’un cinayetinin ardından kadına şiddet içeren dizilere tepkiEmine Bulut’un cinayetinin ardından kadına şiddet içeren dizilere tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl Ferhat Göçer

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaan Yıldırım'dan Seçkin Özdemir'e 'Demet Özdemir' açıklaması!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Emine Bulut’un cinayetinin ardından kadına şiddet içeren dizilere tepki

Emine Bulut’un cinayetinin ardından kadına şiddet içeren dizilere tepki

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 23 Ağustos Cuma sonuçları

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in birincisi belli oldu

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da sürpriz veda!

Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki! 'Ey hukuk!'

Türkiye'yi sarsan olaya tepkisiz kalmadı! 'Kadınlarımızın yanında dur...'

Zeynep Bastık'tan anlamlı hareket! Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Anlamlı hareket! Konser gelirini bağışlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.