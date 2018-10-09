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Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat bu akşam bir mekanın açılış gecesinde kavga etti.

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat bu akşam bir mekanın açılış gecesinde kavga etti. Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı.

"BUNLARI KİM İÇERİ ALDI, ÇABUK DIŞARI ÇIKARIN"
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi.

Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti.

ELİNDEKİ SİGARAYI ÜZERİNE ATTI
İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili mekandan uzaklaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl sermiyan midyat kavga

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