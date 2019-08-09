Sinan Akçıl’a 15 bin TL’lik borç davası

İki yıl önce Sinan Akçıl’ın canlı ve playback konserlerini satın aldığını iddia eden Çağrı Tortop ile Bülent Erdoğan, Akçıl’ın konserler için ödemesi gereken parayı eksik ödediği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Akçıl ise davacılara borcunun olmadığını belirterek davanın reddini talep etti.

Müzisyen ve söz yazarı Sinan Akçıl’ın canlı ve playback konserlerinin bir bölümünü satın aldıklarını iddia eden Çağrı Tortop ve Bülent Erdoğan, Akçıl’ın konserler için ödemesi gereken parayı eksik ödediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

17 konser için 255 bin lira

Görevsizlik kararı verilerek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen davanın dilekçesinde Akçıl ve davacıların iki yıl önce ‘Booking Sözleşmesi- Konser Satım Sözleşmesi’ imzaladığı belirtilerek, “Taraflar arasındaki sözleşmeye göre davacılar canlı konserler için 20 bin lira, playback konserler için 10 bin liradan satın almışlardır. Sinan Akçıl 17 konser icra etmiştir. 17 konser için 15 bin liradan toplamda 255 bin lira ödeme yapması gerekmektedir. Davalı Sinan Akçıl, çeşitli tarihlerde toplamda 100 bin lira ödemeyi davacılara ödemiştir” denildi.