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  4. Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Konum bilgisini komiser vermiş

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Konum bilgisini komiser vermiş

04.05.2024 20:53
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Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı. Çarpıcı detayların olduğu iddianamede Ateş'in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgileri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'ın verdiği yer aldı.

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde çarpıcı detaylar! Konum bilgisini komiser vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Doç. Dr. Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 145 sayfalık iddianamede tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ortak hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise azmettirici oldukları belirtildi. Diğer şüpheliler Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri belirtildi. Şüphelilerin tamamının Sinan Ateş'e yönelik eylemde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan sorumlu oldukları belirtildi.

TABANCAYA AİT BOŞ MERMİ KOVANLARI BULUNDU

Olay sırasında Sinan Ateş'in yanında bulunan ve yaralı kurtulan müşteki Selman Bozkurt'a yönelik olarak ise Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sorumlu oldukları belirtildi. Şüpheli Eray Özyağci'nin olayda kullandığı tabancanın ele geçirilemediği; ancak olay yerinde tabancaya ait boş mermi kovanlarının bulunduğu belirtildi. Şüphelinin savunmasında, üzerine atılı eylemi ruhsatsız tabanca ile gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve böylece 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' suçunu da işlediği belirtildi.

ATEŞ'İN KİŞİSEL VERİLERİNİ AKTARMIŞ

Şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın olaydan önce maktule ait adres, telefon, konum gibi kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi nedeniyle 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan da ayrıca cezalandırılması gerektiği belirtildi. Olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'ın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ederek, şüpheli Tolgahan Demirbaş'a verdiği, bu yüzden 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede; şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt için 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Şüpheliler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın da 'suça yardım eden' olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

"ART ARDA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

İddianamede; olayda yaralanan Selman Bozkurt'un ifadesi de yer aldı. Bozkurt, silahlı saldırının cuma namazının ardından cami çıkışında Sinan Ateş'in ofisine giderken gerçekleştiğini belirterek, "Sinan Ateş benim yaklaşık 2 metre önümde, ben de arkada yürüyorduk. Tam olay yerine geldiğimiz esnada saat 13.30 sıralarında sağda bulunan park halinde aracın önünden bir şahıs Sinan Ateş'in önüne geçerek elinde bulunan siyah renkli tabanca ile art arta ateş etmeye başladı. Sinan Ateş vurularak yere düştü. Ben Sinan'ın yanına gelip müdahale edecekken bana da 2 el ateş etmesiyle ben de yaralanarak hemen kendimi solda bulunan bir aracın arkasına atarak sipere geçtim. Bu esnada bize ateş eden şahıs tekrar ateş ederek yaya vaziyette kaçmaya başladı. Ben de belimde Sinan Ateş'in vermiş olduğu tabanca ile kaçan şahsın arkasından havaya doğru 4-5 el ateş etti. Bize ateş eden şahıs kısa bir müddet sonra yaya olarak kaçıp gözden kayboldu. Bu şahıs Sinan Ateş'e 7- 8 el ateş ettikten sonra silahın namlusunu bana çevirerek 2-3 elde bana ateş etti. Ben sırtımdan yaralandım. Bu şahıs bana hedef göstererek ateş etmiştir, beni de öldürebilirdi" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Sinan Ateş
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