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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! 2'si emniyet mensubu 5 kişi...

19.10.2023 18:14 | Son Güncelleme:
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli, mevcutlu olarak ifade verdi. İfade verenlerden 2'sinin emniyet mensubu olduğu belirtildi.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! 2'si emniyet mensubu 5 kişi...

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetti.

SAVCIYA İFADE VERDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheliler, polis eşliğinde adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. (DHA)

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