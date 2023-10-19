Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! 2'si emniyet mensubu 5 kişi...

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetti.

SAVCIYA İFADE VERDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı. Edinilen bilgiye göre; şüpheliler, polis eşliğinde adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. (DHA)





