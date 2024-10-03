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  4. Sinan Ateş davasında tek tahliye olan isimdi! Serdar Öktem ile ilgili yeni gelişme

Sinan Ateş davasında tek tahliye olan isimdi! Serdar Öktem ile ilgili yeni gelişme

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.10.2024 19:36
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayetle ilgili görülen davada mahkeme dün kararını açıklamıştı. Cezaların yağdığı davada avukat Serdar Öktem tahliye edilmişti. Davada yaşanan yeni gelişmeye göre savcı, Öktem'in tahliye kararına itiraz etti.

Sinan Ateş davasında tek tahliye olan isimdi! Serdar Öktem ile ilgili yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar dün açıklanmıştı. Mahkeme avukat Serdar Öktem’in tahliyesine karar verilmişti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Davada yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre dava savcısı, Öktem'in tahliye kararına itiraz etti. Haberi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Saymaz şu paylaşımı yaptı:

"Sinan Ateş Davası savcısı İsmail Mermerci, avukat Serdar Öktem’in tahliye kararına itiraz etti."

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Sinan Ateş
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