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Sinan Ateş, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu’nun açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi’nde, bölücü terör örgütü üyelerinin ülkücü öğrencilere saldırması sonucu şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı, mahallesindeki ilkokulda yaşatılacak.Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Gürpınar İlkokuluna, bir süre bu mahallede yaşayan ve 20 Şubat 2015’te terör örgütü üyelerinin saldırısıyla şehit olan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verildi.Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu’nun açılış töreninde bir konuşma yapan Sinan Ateş, "Hunharca bir saldırı sonucu şehadet şerbeti içen kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına yapılan bu okulun açılışında sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Ege Üniversitesi’nde, bölücü terör örgütü üyelerinin ülkücü öğrencilere saldırması sonucu şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı, mahallesindeki ilkokulda yaşatılacak.
Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Gürpınar İlkokuluna, bir süre bu mahallede yaşayan ve 20 Şubat 2015’te terör örgütü üyelerinin saldırısıyla şehit olan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verildi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu’nun açılış töreninde bir konuşma yapan Sinan Ateş, "Hunharca bir saldırı sonucu şehadet şerbeti içen kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına yapılan bu okulun açılışında sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Okula şehidimizin isminin verilmesinde emeği geçen şükranlarımızı arz ediyorum. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz yüce Allah’ın Kur’an’ı Kerim’de buyurduğu üzere ölmemiştir zira Kur’an’ı Kerim’de Allah, ‘Allah yolunda ölenlere, ölüler demeyiniz onlar diridir fakat bunu siz bilemezsiniz’ diyor. Fırat kardeşimiz de vatan, millet, din ve devlet yolunda vatan hainleri tarafından şehit edilmiştir. Şairin ifadesiyle ‘Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor’. Fırat kardeşimiz işte o hilalin yıldızı olmuştur. İsmi böyle güzide kurumlarda sonsuza kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu’nun açılışının ardından da Eğitim gören çocuklara Ülkü Ocakları’nın çıkarmış olduğu yayınlardan hediye eden Genel Başkan Sinan Ateş, okulun bahçesine Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına fidan diktikten sonra İzmir programı dahilinde MHP İzmir İl Başkanlığını, İzmir Ülkü Ocaklarını ve Aliağa Belediyesini ziyaret etti.
Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atiila Kaya, İzmir Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

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