Sinan Ateş'i anan Özgür Özel: İki yıldır bu cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikastla öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Olay siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Sinan Ateş'i andı.

"İKİ YILDIR BU CİNAYET AYDINLATILMADI, SİYASİ SORUMLULARA DOKUNULMADI"

Özel'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Ankara'nın ortasında silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i vefatının ikinci yıldönümünde rahmetle anıyorum. İki yıldır bu cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı. Sorumlular yargılanana, gerçekler ortaya çıkana kadar bu suikasti unutturmayacağız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır