Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret! "Onu yanı başımdan ayırmayacağım"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortay Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le ilgili paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'in kendisini ziyaret ettiği anın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanı başımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız."

MİLLETVEKİLİ İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ayşe Ateş ile ilgili milletvekili adaylığı iddiaları kulisleri hareketlendirmişti. Son olarak Ateş ailesi adına Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bir açıklama gelmişti.

Ateş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz."

Ateş, suikastla ilgili olarak ise, "Tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz." demişti.

