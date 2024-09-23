Sinan Ateş'in vurulduktan sonra verdiği gizemli nesne! Tetikçi Özyağcı'nın iddiası çürüdü

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesiyle ilgili şifreler bir bir çözülmeye devam ediyor. Aralarında tetikçi Eray Özyağcı'nın da bulunduğu sanıklar için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Ateş’in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda Ateş’i öldüren kurşunların tamamının tetikçi Eray Özyağcı’nın silahından çıktığı tespiti yer aldı.

"KURŞUNLAR ÖZYAĞCI’NIN SİLAHINDAN ÇIKTI"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dosyada maktul Ateş’i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan rapora göre maktul Sinan Ateş’e isabet eden kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı’nın silahından çıktı. Otopsi raporunda da Sinan Ateş’in arkasına isabet eden bir kurşuna rastlanmamıştı. Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Sinan Ateş’i öldüren kurşunun Özyağcı’nın silahından çıkmadığını iddia etmişti.

"TETİKÇİ ÖZYAĞCI 35 DAKİKA SİNAN ATEŞ’İ BEKLEDİ"

Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı’nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Sinan Ateş’in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı’nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş’e doğru ateş ettiği ve Ateş’in yüz üstü yere düştüğü bilgisi yer aldı.

Daha sonra Özyağcı’nın, Bozkurt’a da ateş ederek yaraladığı, Keçik’in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı’nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik’in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt’un yerde yatan Ateş’in yanına geldiği anlaşıldı.

"TETİKÇİ ÖZYAĞCI DIŞINDAN KİMSE MAKTUL SİNAN ATEŞ’E ATEŞ ETMEDİ"

Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş’e ateş etmediği bilgisi yer alırken, Özyağcı’nın Keçik ve Bozkurt’a da ateş ettiği belirtildi.

GİZEMİ ÇÖZÜLEMEYEN MADDE

Selman Bozkurt’un, Sinan Ateş’in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik’e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.

10 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 22 tutuklu sanıktan 10'u tahliye edildi. 19 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ise savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında, Ateş'in öldürülmesine ilişkin eylemde 'müşterek fail' olarak yer aldıklarından 'tasarlayarak öldürme', Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında da suça azmettiren olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 11 sanığın 'suça yardım'dan, 1 sanığın 'suçluyu kayırma'dan cezalandırılması, 2 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanık hakkında beraat talep edilmişti. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de görülecek.

(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır