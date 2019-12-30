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  4. Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

30.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia eden eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, partisinden istifa etti. Hakkına 'partiden kesin ihraç istemiyle' soruşturma başlatılan Aygün, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia eden eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, partisinden istifa etti.

Aygün istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, ortaya attığı iddiaların ardından Sinan Aygün'ü 'partinden kesin ihraç talebiyle' disipline sevk etmişti.

Sinan Aygün'ün iddiası neydi?

Taraflar arasındaki tartışmanın geçmişi 2016 yılına dayanıyor.

Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde bulunan Togo ikiz kuleleriyle ilgili imar planı değişikliği, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde onaylanmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3 yıl önce ikiz kulelerin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine karşı "kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme söz konusu değişikliği kamu yararına aykırı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş., bu kararı istinafa taşıdı ancak istinaf mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin başvurularını reddetti.

Melih Gökçek'in 2017'de istifası sonrası göreve gelen Mustafa Tuna döneminde inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi ancak inşaat mühürlenmedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Belediye, söz konusu mahkeme kararına bir üst mahkemede itiraz etmedi, 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.

İnşaatın mühürlenmesinin ardından Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve üç CHP'li belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Yavaş ile meclis üyelerinin mührün kırılması için kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mansur Yavaş iddialara ne yanıt vermişti?

Mansur Yavaş'ın da Sinan Aygün hakkında verdiği bir suç duyurusu bulunuyor.

Yavaş, suç duyurusunda Sinan Aygün'ün Gülen yapılanmasına finansman sağladığını iddia ediyor.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1209042508048740352

Yavaş'ın dilekçesinde şu iddialar yer alıyor.

"Şüpheli Sinan AYGÜN, ortaǧı olduǧu Alan Taahhüt Inşaat A.Ş'ye ait parsel üzerinden hain terör örgütü FETÖ'ye finansman saǧlamış olup bu yolla 'Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve TCK M.220/7'de öngörülen 'Terör Örgütüne Yardım Etmek' suçlarını işlemiştir. Şöyle ki, şüpheli, 15 Temmuz gününde Fethullahçı Terör Örgütü yöneticiliǧinden aranan ve hain darbe girişimi sonrası Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliǧi tarafından malvarlıǧına el konulan firari Ömer AKGÜL'ün aǧabeyi olan Mehmet AKGÜL ile birlikte Alan Taahhüt Inşaat AŞ'nin ortaǧı konumundadır."

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