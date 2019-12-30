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  4. Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti.

CHP eski milletvekili Sinan Aygün partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aygün, istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı. Aygün, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi Twitter hesabından da paylaştı.

Ne olmuştu?

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin (TMMOB) tespitlerine göre, Ankara'da Eskişehir Yolu üzerindeki 12 bin metrekare alana sahip Togo Fabrikası arazisi, 2012'de “Kentsel Servis Alanı" ilan edildi. Araziye 18 bin metrekare inşaat izni verildi. Aygün'e ait arazide darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da yapılan imar değişikliğiyle inşaat izni 25 bin metrekareye çıkarıldı.

Değişiklik kapsamında Eskişehir Yolu kota altı, "emsal dışı" sayılarak inşaatın genişlemesinin önü açıldı. Araziye 24 Nisan 2017 tarihinde verilen ruhsatla da toplam 120 bin metrekare inşaat izni verildi.

Mimarlar Odası, 120 bin metrekarelik alana inşaat yapılmasını sağlayan imar uygulamasına karşı dava açtı. Yargı, itirazı haklı bularak planı ve ruhsatı iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2018’de inşaatı denetledi ancak mühürlemedi.

O tarihte yüzde 30'u tamamlanan inşaat, dava istinaf aşamasında iken ilerlemeye devam etti. Togo Kuleleri’ne yönelik yargı süreci Nisan 2019'da kesinleşti. Önceki dönemde işe alındığı öne sürülen belediye avukatı, kararı belediye yönetimine bildirmedi. Mahkeme kararından gecikmeli haberdar olan belediye yönetimi, konuyu Temmuz 2019'da belediye meclisinin gündemine taşıdı.

Meclis kararı doğrultusunda imar değişikliğine gidilerek 1,5 (12 bin metrekare inşaat izni) emsal izni verildi. İnşaatı tamamlanan Togo Kuleleri inşaatı mühürlendi. Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, "Mahkeme kararını yerine getirmek dışında bir yetkimiz yoktur" denildi.

Sinan Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu "Togo Kuleleri" inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli adı altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mansur Yavaş ise Aygün hakkında, katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki söylemleri nedeniyle 50'şer bin liralık iki farklı tazminat davası ve 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

DW, DHA / HT, HK, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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