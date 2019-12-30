Sinan Aygün CHP'den istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aygün, istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı. Aygün, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi Twitter hesabından da paylaştı.

Ne olmuştu?

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin (TMMOB) tespitlerine göre, Ankara'da Eskişehir Yolu üzerindeki 12 bin metrekare alana sahip Togo Fabrikası arazisi, 2012'de “Kentsel Servis Alanı" ilan edildi. Araziye 18 bin metrekare inşaat izni verildi. Aygün'e ait arazide darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da yapılan imar değişikliğiyle inşaat izni 25 bin metrekareye çıkarıldı.

Değişiklik kapsamında Eskişehir Yolu kota altı, "emsal dışı" sayılarak inşaatın genişlemesinin önü açıldı. Araziye 24 Nisan 2017 tarihinde verilen ruhsatla da toplam 120 bin metrekare inşaat izni verildi.

Mimarlar Odası, 120 bin metrekarelik alana inşaat yapılmasını sağlayan imar uygulamasına karşı dava açtı. Yargı, itirazı haklı bularak planı ve ruhsatı iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2018’de inşaatı denetledi ancak mühürlemedi.