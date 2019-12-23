Sinan Aygün'den Mansur Yavaş hakkındaki iddialar hakkında yeni açıklama

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi.
Aygün'ün açıklamaları:
Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum, o da bana FETÖ'cü diyor. Türkiye tarihinde FETÖ'cülükle suçlanacak son insan benim. Arkada benim cezaevine giriş-çıkış resimlerim var. Alçak FETÖ mensuplarının hakkımdaki iddianamesi var. Beraat kararım daha yeni kesinleşti. Bana 11 sene çektiren bir örgüt, ben FETÖ'cüymüşüm.
Arsanın yüzde 50'sine el koysunlar diyor. Arsanın yüzde 50'si benim değil zaten. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor. Bunlar bana dava açtılar.
Ortaklarım beni mahkemeye verdiler. Bilirkişiye gidildi. Buranın metrekaresi 5700 lira denildi. Bu arsanın 136 metresini aldım, parayı Vakıflar Bankası'na yatırdım. Geri kalan 340 metreyi Mehmet Akyüz'den aldım, parayı Vakıflar Bankası'na yatırdım.
İddia edildiği gibi, para FETÖ'cülere verildi, para yurt dışına kaçırıldı... Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım. Acaba yurtdışında veya Londra'da kimin evi var? Kimlerin neleri var?
RANT TARTIŞMASI
Benim 25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım ve rant sağlamışım. Bunun değeri de 950 milyon TL'ymiş. Bu adam Ankara'yı yönetecek. Acaba belediyeyi yanlış bir işe mi sokacak yine? Burasını 550 milyona gelsin benden alsın. Çok hayırsever.
Bu inşaat 120 bin metrekare doğru. Eksi 7 kat yerin dibine girdik biz. Yerin 7 kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyorlar. Burada sırf 40 bin metrekare rant dediği yer otopark. Bin küsur araç alıyor. Kanun her daireye otopark yeri ayır diyor, ben en az 2.5-3 otopark yeri ayırdım. Bu rant olan yerde, yangın merdivenleri, çöp atık ayrıştırma, hava ve tesisat bacaları var. Teraslar var. Kazan dairesi var, arıtma tesisi var. Trafolar var burada.
84 bin metrenin 40 bin metresi, artı 4 bin metresi tek bir alan. Geri kalan da bahçeler, teraslar, depolar falan filan. Buraya 25 bin metrekare inşaat yapılamazdı.
Adamın teknik bilgisi olmadığı için otoparkı da satacağımı zannediyor. Kazan dairesi de satıyor diyor. Rakamı çıkartıyor. Ben bundan sonra belediyeden iskan alamam. Böyle zihniyet ile bakan bir insan. Benim inşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekare. Kazan dairesini mi, otoparkı mı satacağım ben?