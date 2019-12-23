Sinan Aygün'den Mansur Yavaş hakkındaki iddialar hakkında yeni açıklama

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi.

Aygün'ün açıklamaları:

Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum, o da bana FETÖ'cü diyor. Türkiye tarihinde FETÖ'cülükle suçlanacak son insan benim. Arkada benim cezaevine giriş-çıkış resimlerim var. Alçak FETÖ mensuplarının hakkımdaki iddianamesi var. Beraat kararım daha yeni kesinleşti. Bana 11 sene çektiren bir örgüt, ben FETÖ'cüymüşüm.

Arsanın yüzde 50'sine el koysunlar diyor. Arsanın yüzde 50'si benim değil zaten. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor. Bunlar bana dava açtılar.

Ortaklarım beni mahkemeye verdiler. Bilirkişiye gidildi. Buranın metrekaresi 5700 lira denildi. Bu arsanın 136 metresini aldım, parayı Vakıflar Bankası'na yatırdım. Geri kalan 340 metreyi Mehmet Akyüz'den aldım, parayı Vakıflar Bankası'na yatırdım.

İddia edildiği gibi, para FETÖ'cülere verildi, para yurt dışına kaçırıldı... Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım. Acaba yurtdışında veya Londra'da kimin evi var? Kimlerin neleri var?