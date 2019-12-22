Sinan Aygün-Mansur Yavaş polemiği: Rüşvet iddiası neye dayandırıldı, Yavaş'ın yanıtı ne oldu?

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti. Anadolu Ajansı, İçişleri Bakanlığı'nın, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı da olan Aygün'ün iddialarını araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdiğini bildirdi. Henüz bakanlıktan açıklama yapılmazken, iddiaları reddeden Yavaş "Parsel parsel Ankara'yı satanların hepsinden hesap soracağım" dedi. Sinan Aygün'ün imar planını yaptırdığı ve inşaat ruhsatını aldığı TOGO ikiz kuleleriyle ilgili tartışmalar 2016 yılında başladı. Hukuki süreçte neler yaşandı? Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3 yıl önce Togo ikiz kulelerinin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine karşı "kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle dava açtı. İmar planı değişikliği, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde onaylanmıştı. Gökçek'in 2017'de istifası sonrası göreve gelen Mustafa Tuna döneminde, inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak inşaat mühürlenmedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Belediye söz konusu mahkeme kararına bir üst mahkemede itiraz etmedi, 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi. Sinan Aygün'ün iddiası ne? Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Aygün, Çarşamba günü Mansur Yavaş ve 3 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün Cuma günü BEYAZ TV'de katıldığı Dinamit adlı televizyon programında, rüşvet teklifinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iki üyesinden geldiğini öne sürdü: "Kız kardeşimi iki tane meclis üyesi aradı, abinle görüşmek istiyoruz dedi. Ofisime geldiler, 'Abi sen bize bir şey söyle de biz bunu bağlayalım' dediler. 'Neyi bağlayacaksınız, siz ne istiyorsunuz' dedim. '25 Milyon' dediler. Ben de ayağa kalktım, 'Ben hayatımda kimseye haraç vermedim, benden bu parayı isteyemezsiniz' dedim, çıkıp gittiler. 20-25 dakika kaldılar, gittiler. Bunların hepsinin kaydı var."

Aygün daha sonra gazeteci Serdar Arseven'e yaptığı açıklamada, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını beliterek, "Mansur Yavaş'ı insan içine çıkamaz duruma getireceğim" dedi. Mansur Yavaş'ın yanıtı ne oldu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Sinan Aygün'ün iddialarına Cuma akşamı TELE 1 televizyonunda katıldığı ve gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Demokrasi Arenası adlı programda yanıt verdi. Mansur Yavaş, "Sinan Aygün'e verilen inşaat izninin değişmesiyle yeni ekler yapmasına, yeni kazanımlar yapmasına olanak sağlanıyor. 30 bin metrekare olması gereken yer 120 bin metrekareye çıkıyor. 95 bin fazlayı 7 bin ila 10 bin arası çarparsanız kazanılan rant ortaya çıkar" dedi. Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir konuşmada 'okul ne kadara olur' diyorlar. 1-2 milyon mu diye soruyorlar. Karşıdaki kişi 'Olur mu 25 milyon falandır' diyor. 25 milyon işi oradan çıkıyor. Savcıya verilen dilekçede benden para istediler demiş. Rüşvet dememiş. Okul yap demek para istemek midir? Üstelik beni de görmemiş. Olayla alakam bile yok. Bir kumpasın peşindeler, seçim öncesi yaşadık bunları. Parsel parsel Ankara'yı satanların hepsinden hesap soracağım."