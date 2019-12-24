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Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Sinan Aygün, belediye tarafından mühürlenen sahibi olduğu 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında okul yaptırma bedeli altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün, soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi’ne geldi. Yaklaşık 1 saat savcıya ifade veren Aygün, adliye çıkışında "Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım" ifadelerini kullandı.

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