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Sinan Engin'den Burak Yılmaz için Galatasaray iddiası

27.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Lille'de harikalar yaratan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Tecrübeli golcünün Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirten Engin, “Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var” dedi.

Sinan Engin'den Burak Yılmaz için Galatasaray iddiası

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fransa'yı kasıp kavuran Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a dönebileceğini iddia etti.

"GALATASARAY'A GELİRSE ŞAŞIRMAM"

Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

9 YIL ÖNCE 7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı.

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 5 KUPA KAZANDI

Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
inşallah gelir kral
38 yaşında adam ancak hocanın yardımcısı olarak gelir.
Onu bir tek Fatih hoca getirebilir

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